Tom Cruise a 60 ans : anniversaire sportif et VIP aux côtés de Lewis Hamilton

Pour célébrer ses 60 ans, Tom Cruise a décidé d'assister au Grand Prix de Grande-Bretagne, ce dimanche 3 juillet. Un choix qui peut surprendre mais qui fait pourtant sens puisque l'acteur américain est un grand adepte des courses automobiles. "J'aime tout ce qui va vite, c'est super excitant" a-t-il confié au micro de Canal+. Aperçu en train de discuter au bord de la piste avec la star de Formule 1 Lewis Hamilton, il a également été photographié en compagnie du célèbre chef cuisinier Gordon Ramsay et de la chanteuse Geri Halliwell.

Le début de la course a malheureusement été perturbé par un terrible accident impliquant notamment les pilotes Guanyu Zhou et Alexander Albon. Plus de peur que de mal finalement pour eux et leurs collègues puisque qu'aucun blessé grave n'a été signalé après cet incident, qui s'est donc produit sous les yeux de Tom Cruise, venu apprécier l'événement.

Une passion qui dure

Cet appétit pour la vitesse et la F1, Tom Cruise l'a depuis déjà un petit moment. En 2011, l'ex-mari de Katie Holmes avait déjà consacré son temps libre à ce sport. Il avait répondu à une invitation de Red Bull Racing pour piloter un essai sur le circuit de Willow Springs en Californie du Sud, comme l'a rapporté E !. "Pour quelqu'un qui est si doué dans sa carrière principale, il est capable d'assimiler des informations très rapidement, puis de les utiliser sur la piste de course" avait alors constaté l'ancien pilote David Coulthard à l'époque en observant les prouesses de l'acteur.

Quoi de mieux donc pour la superstar d'Hollywood, à l'occasion de ses 60 ans, qu'un petit passage sur un circuit de Formule 1 pour se ressourcer, lui qui pilotait récemment des avions, et non des voitures, dans son tout dernier film Top Gun : Maverick, à l'affiche depuis mai dans les salles de cinémas. Un long-métrage qui a engrangé plus d'un milliard de dollars dans le monde, devenant ainsi le film le plus rentable de l'année 2022. Chapeau l'artiste !

Le départ de la course a notamment été perturbé par un gros accident mais tout est rentré dans l'ordre depuis, aucun blessé grave n'est à déplorer.