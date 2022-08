Tom Cruise et Nicole Kidman : Leur très discret fils Connor réapparaît, avec une sacrée prise !

C'est une apparition des plus rares : Connor Cruise, fils de Tom Cruise et Nicole Kidman, a vu une photo de lui être publiée sur les réseaux sociaux. En effet, avec son équipe de pêche, le fils adoptif des deux poids lourds d'Hollywood a réussi une belle victoire et a partagé un cliché, après avoir remporté le grand prix du tournoi Sarasota Slam en Floride, ce week-end. Et c'est avec une sacrée prise qui leur a fait remporter la victoire. En effet, ils s'affichent tous les quatre avec un énorme mérou de Varsovie.

C'est vendredi 26 août que le poisson a été attrapé, et il a été gardé dans la glace jusqu'à sa pesée officielle, samedi. Sur la photo, Connor Cruise est apparue vêtu d'un sweat à capuche, d'un short gris, d'une casquette de baseball, protégé par des lunettes de soleil. Il a pris la pose fièrement auprès de la prise – de plus de 130 kilos – et de ses camarades. Complices, ces derniers s'adonnaient à quelques high five et nombreux câlins, lorsqu'ils ont appris leur victoire.

Connor Cruise a trouvé sa voie

C'est un évènement rare qui mérite d'être souligné. En effet, Connor, âgé de 27 ans, est très discret. Néanmoins, le jeune homme, fils de Nicole Kidman et Tom Cruise, est présent sur les réseaux sociaux où il partage son quotidien de marin pêcheur. Une passion qu'il partage avec ses abonnés sur Instagram en postant régulièrement des images de poissons. "On l'a fait avec les copains", a écrit Connor en légende d'une vidéo qu'il a publiée sur sa page Instagram, après ce beau challenge relevé en équipe. Après avoir tenté une carrière d'acteur, puis de DJ, il a enfin trouvé son bonheur dans cette vie de pêcheur.