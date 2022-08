Tom Cruise : A quoi ressemblent ses 3 enfants, Isabella, Connor et Suri, aujourd'hui ?

Tom Cruise est l'un des acteurs principaux du film La Momie (2017) qui est diffusé ce dimanche 21 août sur TF1. Un film réalisé par Alex Kurtzman dans lequel Tom Cruise incarne le rôle de Nick Morton, un éclaireur de l'armée américaine. On y retrouve également Sofia Boutella (Ahmanet), Annabelle Wallis (Jenny Halsey), Russell Crowe (Henry Jekyll) et Jake Johnson (Sergent Vail).

Si Tom Cruise a joué dans de nombreux films au cours de sa riche carrière, c'est un peu la même chose côté vie privée. Le beau gosse de 60 ans a été en couple avec de nombreuses femmes, notamment l'actrice et productrice Mimi Rogers avec qui il a été marié de 1987 à 1990, Nicole Kidman qu'il a épousé en décembre 1990 ou encore une certaine Katie Holmes qu'il a épousé seize ans plus tard en novembre 2006. Le point commun de ces deux actrices, c'est que Tom Cruise a eu avec elles, trois enfants dont deux enfants adoptifs : Isabella née en décembre 1992, Connor né en janvier 1995 et une fille Suri née de sa relation avec Katie Holmes en avril 2006.

Une vie loin des paillettes et des projecteurs pour les deux aînés de l'acteur

Que sont devenus les deux aînés de Nicole Kidman ? Mariée à Max Parker, un consultant britannique en informatique et installée à Londres, Isabella mène une vie loin des projecteurs américains. Présente sur Instagram sous le nom de Bella Kidman Cruise, la jeune femme de 29 ans désormais artiste y expose des oeuvres et illustrations réalisées sur des totebags ou des prints.