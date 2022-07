Tom Cruise : Le surprenant point commun de toutes les femmes dont il a divorcé

Tom Cruise est de retour sous le feu des projecteurs. L'acteur, dont les 60 ans sont célébrés ce dimanche 3 juillet, est à l'affiche de Top Gun : Maverick, suite irrésistible des aventures du célèbre pilote de chasse. Pour cet événement, l'acteur américain a même monté les marches du Festival de Cannes en mai dernier et la star de l'événement, c'était bel et bien lui ! Il faut dire que même la Patrouille de France lui avait réservé une petite surprise aérienne à l'occasion de sa venue exceptionnelle à Cannes.

S'il a donc foulé le tapis rouge au bras de sa partenaire Jennifer Connelly, aucune autre femme en vue pour le héros du dernier film de Joseph Kosinski. Tom Cruise a vécu plusieurs aventures avec des femmes au cours des dernières années mais, visiblement, aucune n'a valu le coup de se faire passer la bague au doigt.

On ne va pas se mentir : épouser Tom Cruise en fait rêver plus d'un ! Mais l'idée n'est peut-être pas si géniale qu'on le pense. En 2012, peu de temps après l'annonce du divorce de Tom Cruise d'avec Katie Holmes, la mère de Suri, sa fille qu'il n'a plus vue depuis longtemps, Le Figaro mettait le doigt sur un détail : le point commun très intrigant des trois mariages qu'il a connus. Si tous se sont conclus en divorce, un autre fait met la puce à l'oreille : celui de l'âge.

Son mariage avec Katie Holmes a duré 6 ans, celui avec Nicole Kidman, le plus long, 11 ans. Son union avec Mimi Rogers, qui avait initié Tom Cruise à la Scientologie au début de leur relation, n'a quant à elle pas dépassé le stade des trois ans. Mais à y regarder de plus près, les trois actrices avaient toutes le même âge (33 ans) lorsque leur mariage avec Tom Cruise a pris fin. La Scientologie, science très décriée puisque considérée comme une secte, a-t-elle un rapport avec ce constat ?

Si cela n'est pour l'heure pas confirmé, ce ne serait pas la première fois que cette appartenance a des conséquences sur la vie privée de l'acteur de Top Gun. Lors de son divorce avec Nicole Kidman, une question d'éducation et de religion au sujet de leurs enfants, Isabella et Connor, en était la cause. Katie Holmes avait quant à elle évoqué des "différends irréconciliables" et demandé la garde exclusive de leur fille Suri, qu'il n'a pas revue depuis près de 10 ans...