Diaporama : Tom Cruise : A quoi ressemblent ses 3 enfants, Isabella, Connor et Suri, aujourd'hui ?

Tom Cruise : A quoi ressemblent ses 3 enfants, Isabella, Connor et Suri, aujourd'hui ?

Katie Holmes, Tom Cruise et leur fille Suri.

Suri Cruise, robe légère blanche et Converse, se promène dans les rues de New York le 20 juillet 2022.

Isabella Cruise (fille de Tom Cruise et de Nicole Kidman) achete des plantes pour son jardin à Londres le 26 mai 2019.

Isabella Cruise (fille de Tom Cruise et de Nicole Kidman) et son mari Max Parker sont allés acheter des plantes pour leur jardin à Londres le 26 mai 2019.

Nicole Kidman et Tom Cruise.

Nicole Kidman et sa fille Isabella en 1993.

Isabella et Connor Cruise en 2001.

Tom Cruise - Première du film "Top Gun: Maverick" à Séoul en présence de T.Cruise et M.Teller, le 19 juin 2022.

Connor Cruise (le fils de T.Cruise) sort du restaurant Il Pastaio avec un ami et monte à bord de sa Ferrari à Beverly Hills, Los Angeles, le 12 octobre 2021.

Suri Cruise porte une robe bustier très colorée et des tongs lors d'une sortie avec une amie à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 juillet 2022.