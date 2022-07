Tom Cruise fête ses 60 ans : sa peau toujours impeccable, son remède miracle pour y arriver !

Il n'y a pas que la vieille canaille Eddy Mitchell qui fête son anniversaire ce dimanche 3 juillet, Tom Cruise aussi ! L'acteur américain souffle ses 60 bougies, dans le meilleur contexte possible puisque la star hollywoodienne continue de cartonner au box office. Top Gun: Maverick, meilleure sortie de 2022, a attiré des millions de spectateurs, de quoi assurer à Tom Cruise de très confortables revenus. L'acteur vient d'empocher la somme de 13 millions de dollars, et ce n'est que le début ! Selon Variety, l'ex de Katie Holmes et de Nicole Kidman aurait également obtenu 10 à 20% des recettes nettes de la course théâtrale. Et le film Top Gun : Maverick s'apprête à atteindre le milliard de dollars au box-office mondial. Tom Cruise devrait donc toucher entre 100 et 200 millions d'euros !

Dans Top Gun : Maverick, Tom Cruise prouve toute sa fraîcheur après des années de carrière. Il y incarne toujours le pilote d'essai de la marine Pete "Maverick" Mitchell, désormais capitaine, qui s'entraîne à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou. Mais comment Tom Cruise fait-il pour être toujours au top à 60 ans et avoir une peau toujours aussi parfaite ?

Le secret de Tom Cruise pour apparaître aussi frais et pimpant a récemment été révélé par nos confrères de CNews. Depuis au moins dix ans, l'acteur utilise un soin très particulier, le Geisha Facial. Il s'agit d'un massage aux effets apaisants et aux vertus anti-âge insoupçonnées provenant du Japon. La technique y serait connue depuis des siècles par les Geisha et servaient au départ à réparer leur visage abimé par le blanc au plomb dont elles se recouvraient. Le salon new-yorkais Shizuka a décidé de moderniser la tendance en dépit de sa recette peu attrayante.

Pour avoir une peau de rêve, il faudra accepter de se recouvrir de fiente de rossignol nettoyé au préalable aux rayons UV. Un ingrédient étonnant qui est mélangé à du son de riz, à de la guanine et à de l'eau. Le tout a pour but de lutter contre le vieillissement cellulaire.

Mais ce secret beauté de Tom Cruise a un coût ! En effet, une séance d'une heure et demie dans un institut est estimée 180 dollars, soit environ un peu plus de 160 euros. Tout à fait accessible pour Tom Cruise dont le porte-monnaie est encore un peu plus rempli grâce au carton planétaire de Top Gun: Maverick.