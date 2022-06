Tom Cruise touche le pactole grâce à Top Gun : Maverick : un salaire à 9 chiffres !

L'incontournable Tom Cruise est non seulement l'acteur le plus doué de son temps. Il est aussi l'un des acteurs les mieux payés du monde ! En effet, grâce à son rôle de Pete Mitchell dans Top Gun : Maverick, l'acteur de 59 ans vient d'empocher la somme de 13 millions de dollars, et ce n'est que le début ! Selon le média américain Variety , Tom Cruise aurait également obtenu 10 à 20% des recettes nettes de la course théâtrale. Et le film Top Gun : Maverick s'apprête à atteindre le milliard de dollars au box-office mondial !

Un salaire mirobolant pour Tom Cruise grâce à Top Gun

En clair, Tom Cruise va toucher entre 100 à 200 millions de dollars et ce, grâce à cette suite de Top Gun ! Un record. L'acteur dépasse ainsi Keanu Reeves qui avait été payé 156 millions de dollars en 2003 pour tourner Matrix 2 et 3.

Selon le site Celebrity Net Worth , la valeur nette de Tom Cruise s'élève à 600 millions de dollars et l'acteur gagne un salaire moyen de 50 millions de dollars par an. Pour rappel, le film Mission Impossible - Fallout sorti en 2018 avait rapporté 800 millions de dollars dans le monde. Il n'y a pas à dire, Tom Cruise est un acteur qui roule vraiment sur l'or !

Toutefois, le succès de Top Gun : Maverick, Tom Cruise le doit avant tout aux spectateurs. Il a tenu à le faire savoir lors d'un déplacement en Espagne pour la promo du film : "Je suis venu ici simplement pour vous remercier pour tout. Je sais ce que cela implique de faire ce que vous faites. Merci de m'avoir permis d'avoir la carrière que j'ai. Merci pour votre aide sur Top Gun. Pas seulement mes films, tous les films. Je veux que tout le monde gagne. Je vois un grand avenir pour nous tous."

Deux nouveaux Mission : Impossible prévus pour 2023 et 2024

Et le succès pour l'ex de Hayley Atwell ne s'arrête sûrement pas là car il sera à l'affiche de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One dont la sortie est prévue en 2023 et aussi de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two dont la sortie est prévue pour 2024. Deux nouveaux chefs-d'oeuvre qui vont s'ajouter à la filmographie de rêve de Tom Cruise. Jusqu'où ira-t-il ?