Tom Cruise (Top Gun) est-il toujours en couple avec Hayley Atwell ?

Entre le séduisant Tom Cruise et la croustillante Hayley Atwell, c'est à nouveau fini ! Selon le tabloïd britannique The Sun, l'acteur de 59 ans et l'actrice de 40 ans auraient à nouveau rompu. Une information à prendre avec des pincettes... Pour la petite histoire, le couple formé lors du tournage de Mission : Impossible 7 en 2020, s'était séparé une première fois en septembre 2021 avant de se remettre ensemble. "Ils s'entendent très bien et ont une alchimie fantastique. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de donner discrètement une nouvelle chance à leur relation plus tôt cette année", a confié une source à The Sun dimanche 12 juin 2022.

Une pression médiatique trop forte à supporter ?

Selon cette source, la raison de leur rupture serait en partie due à la pression médiatique subie par le couple : "Ce qui a fonctionné derrière des portes closes n'a pas fonctionné aussi bien quand cela a été rendu public." Hayley Atwell était pourtant présente à l'avant-première du nouveau film Top Gun : Maverick à Londres le 19 mai dernier. Ce jour-là, Tom Cruise avait d'ailleurs rencontré Kate Middleton. Lors du Festival de Cannes en mai dernier, l'ex de Katie Holmes et de Penelope Cruz s'est aussi affiché très complice avec sa partenaire de Top Gun : Maverick, l'actrice Jennifer Connelly.

Toutefois, bien loin de couper les ponts, Tom Cruise et sa partenaire de Mission : Impossible 7 (dont la sortie est prévue pour 2023) ont décidé de rester en bons termes. C'est ce qu'a déclaré cette même source au Sun : "Ils ont estimé qu'ils s'entendaient mieux en tant qu'amis." Toutefois, nous ne sommes pas à l'abri d'une énième réconciliation entre la belle Hayley Atwell et le beau Tom Cruise !