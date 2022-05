Top Gun : L'impressionnant avant/après des acteurs du film culte

En 1986, le film Top Gun devenait un véritable triomphe du 7ème art, révélant au grand public l'acteur Tom Cruise, brun sexy répondant au nom de Pete Maverick Mitchell dans le film réalisé par Tony Scott. Star du second opus, Top Gun : Maverick sorti le 25 mai 2022 en France, Tom Cruise n'a pas beaucoup changé depuis 36 ans, année du premier Top Gun. Père d'Isabella (née en 1992) et de Connor (né en 1995) - adoptées durant son mariage avec Nicole Kidman de 1990 à 2001 - l'acteur est également papa de Suri (née en 2006, fruit de son amour avec Katie Holmes avec laquelle il a été marié de 2006 à 2012). Acteur et réalisateur, il est connu pour être un porte-parole militant très engagé de la scientologie dans lequel il est entré grâce (ou à cause de ?) sa première épouse Mimi Rogers.

De son côté, Kelly McGillis (Charlotte Blackwood ou Charlie dans Top Gun) a également été révélée grâce à ce film et a ensuite tourné dans le film Witness pour lequel elle a d'ailleurs été nommée aux Golden Globes. Elle a aussi joué l'avocate de Jodie Foster dans le film Les Accusés. Côté vie privée, elle a deux filles, Kelsey et Sonora, fruits de son mariage avec Fed Tillman avec qui elle fut mariée de 1989 à 2002. En 2009, elle a révélé son homosexualité lors d'une entrevue sur SheWired.com.

Après le film Top Gun, l'acteur Anthony Edwards a interprété le mythique docteur Mark Greene, chef des internes puis médecin titulaire du service des urgences dans la série du même nom. Chéri de Meg Ryan entre 1986 et 1987, celui qui a joué Nick Goose Bradshaw dans Top a été marié de 1994 à 2015 à Jeanine Lobell puis s'est depuis marié avec Mare Winningham.

L'emblématique Meg Ryan a adopté une petite fille en Chine, Daisy True, en janvier 2006 puis a donné naissance à un garçon, Jack, né de son premier mariage à Dennis Quaid. Après une carrière prolifique au cinéma, elle se consacre désormais presque exclusivement à l'éducation de ses deux enfants depuis 2008. Côté vie privée, elle a vécu une relation compliquée avec John Mellencamp durant de nombreuses années avant de mettre fin à leurs fiançailles le 31 octobre 2019.

Val Kilmer (Iceman) a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge dont il a récemment guéri. L'acteur a d'ailleurs repris son rôle du lieutenant Tom Kazansky dans la suite de Top Gun. Il est père de deux enfants : Mercedes en 1991 et Jack, nés de son amour avec Joanne Whalley.

Enfin, Tom Skerritt (Viper) a préféré mener une vie rangée après Top Gun puisqu'il vit paisiblement entre sa maison du lac Washington dans la banlieue de Seattle et une résidence secondaire sur l'île Lopez dans les îles San Juan depuis 1988. Il est père de trois enfants (fruits de son amour avec sa première femme Charlotte), de Colin (né de son amour avec Sue) mais aussi d'Emi (fruit de son amour avec Julie Tokashiki).