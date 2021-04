Tom Cruise pète encore les plombs sur le tournage de "Mission Impossible 7"... à cause d'un arbre

Ce tournage est décidément pris dans une spirale infernale. Tom Cruise, relativement soupe-au-lait depuis qu'il a commencé le tournage du film Mission: Impossible 7, aurait à nouveau pété les plombs, comme le rapporte le journal The Sun. Cette fois-ci, le comédien n'aurait pas dirigé sa rage contre les membres de son équipe... mais contre un arbre un peu trop bruyant. Une source du quotidien britannique raconte comment la situation a dégénéré, avant de certainement se régler à coups de tronçonneuse.

"Il ne supporte plus grand chose, raconte cet anonyme à la langue bien pendue. Alors imaginez à quel point tout le monde a été déconcerté devant une telle agitation pour un simple arbre. Les branches qui pendaient cognaient sur le toit de la loge que Tom et certains autres acteurs utilisent. Apparemment, cela devenait très irritant et ils ne pouvaient plus le supporter. Deux gars du coin ont été appelés pour s'occuper du problème et couper ces branches fautives." C'est mère nature qui doit être contente.

Ça fait des mois que la tensions monte

L'aventure Mission: Impossible 7 a été annoncé début 2019 et a commencé début 2020. Elle est sans doute l'une des plus impactées par la pandémie de Covid-19... et par, globalement, à peu près tout. En l'espace de quelques mois, des explosions, des accidents et des prises de tête ont ralenti le tournage et le film qui devrait sortir, après moult reports, durant l'année 2022. En décembre dernier, le monde entier avait eu droit à quelques coulisses de l'ambiance de travail : des enregistrements vocaux dans lesquels on pouvait entendre Tom Cruise s'égosiller sur deux employés qui ne respectaient pas le port du masque. Non seulement la star tient le rôle principal, mais également celui de producteur.

"Ça fait des mois que la tensions monte, expliquait un membre de l'équipe au Sun. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plusieurs personnes ont démissionné. Tom ne supporte plus rien, après tous les efforts qui ont été déployés pour qu'il puisse continuer à tourner. Il est énervé à l'idée que d'autres ne prennent rien de tout ceci au sérieux." Une lumière parmi tant d'ombres, le comédien de 58 ans aurait malgré tout trouvé l'amour en la personne de Hayley Atwell, 39 ans, qui tient elle aussi un rôle dans le septième opus de la saga. Comme quoi, être lunatique peut avoir son charme...