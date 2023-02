Tom Cruise : Selfie entre acteurs, autographes... les stars se l'arrachent au déjeuner des Oscars !

La 95ème cérémonie des Oscars du cinéma devrait être haute en couleur et en talent. L'évènement, qui prendra place le 12 mars 2023 au Dolby Theatre d'Hollywood, sera présenté par Jimmy Kimmel, qui succèdera à Chris Rock et à sa gifle devenue légendaire. Cette édition sera surtout un bel hommage à la carrière de Tom Cruise. Son dernier long-métrage Top Gun : Maverick, qu'il a produit et dans lequel il joue le rôle principal, fait partie des chouchous avec un nombre maximal de nominations. Il avait, déjà, fait un sacré carton en salle. Face à lui se trouve l'indépendant Everything Everywhere All At Once, de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, nominé dans 11 catégories.

Il est fort probable que Tom Cruise reparte avec une ou deux statuettes sous le coude. Le comédien est nommé aux Oscars en tant que producteur de Top Gun : Maverick. Le film est également en lice dans les catégories "meilleur film", "meilleur scénario adapté", "meilleur montage", "meilleure chanson originale" - pour le Hold My Hand de Lady Gaga -, "meilleur son" et "meilleurs effets visuels". "C'est incroyable, a déclaré Tom Cruise à l'AFP. Je veux juste que les gens aillent dans les salles de cinéma. Mais c'est charmant !", a-t-il conclu, en désignant la salle de bal bondée du Beverly Hilton où se déroulait le déjeuner des Oscars.

On est tombé l'un sur l'autre

Le lundi 13 février 2023, Tom Cruise s'est effectivement rendu à Beverly Hills, à Los Angeles, pour croiser une grande partie de la profession et découvrir, en même temps que tout le monde, la liste des nominations. Il avait, forcément, le sourire aux lèvres en entendant Top Gun : Maverick cité de si nombreuses fois. Au milieu de multiples vedettes, parmi lesquelles le réalisateur Steven Spielberg et l'actrice Cate Blanchett,

Tom Cruise s'est imposé comme l'attraction du jour. Des magnats d'Hollywood à la prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, toute une foule d'admirateurs s'est pressée pour le saluer. Parmi eux, certaines célébrités dont Michelle Williams, Michelle Yeoh, Austin Butler ou encoreJamie Lee Curtis qui ont insisté pour obtenir un selfie. "On est tombé l'un sur l'autre, avoue cette dernière. On ne se connaissait pas très bien mais on fait ce métier, tous les deux, depuis un long moment..."