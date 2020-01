Tom Hanks aux Golden Globes : Très ému devant sa femme et ses quatre enfants

La cérémonie des Golden Globes 2020 était une soirée bien particulière pour Tom Hanks. Hier soir, au Beverly Hilton, à Beverly Hills, l'acteur a reçu le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière.

Avec ce prix d'honneur, la star célèbre une longue carrière, auréolée de deux Oscars (en 1993 pour Philadelphia et en 1994 pour Forrest Gump). Il a profité de ces instants pour faire un long et émouvant discours (sept minutes !), souvent au bord des larmes, et a remercié l'ensemble de la profession mais aussi sa famille.

Justement, Tom Hanks s'est fait le plaisir de venir à la cérémonie avec sa famille au grand complet : Rita, sa femme, et ses enfants Colin, Elizabeth (tous deux issus de son premier mariage, de 1978 à 1987, avec Samantha Lewes), Chet et Truman (qu'il a eus avec Rita). L'acteur de 63 ans, après une longue standing ovation, a tenu à parler de son clan : "Merci à vous de m'avoir appris l'amour et d'avoir supporté mes longues absences pendant des mois, celles qui m'ont permis d'être ici ce soir." Nommé également ce soir-là pour son rôle dans Un ami extraordinaire, Tom Hanks a cité ses partenaires dont il a tant appris au fil des années : "Il fallait être un idiot pour ne pas voler quelque chose aux personnes avec qui on travaillé (...) Denzel, Meryl, Julia..."

L'attention était particulièrement portée sur son fils Chet, 29 ans. Le jeune homme s'est longuement battu contre son addiction aux drogues ; ces années de lutte ont profondément marqué la famille Hanks. Il est désormais sobre depuis trois ans. C'est la naissance de sa fille Michaiah, en avril 2016, qui a été l'électrochoc. "Il y a une partie de vous qui sait que vous devez changer, mais vous n'arrivez pas vraiment à fermer cette porte et passer à un nouveau chapitre de votre vie, avait-il déclaré à Entertainment Tonight en 2018. Pour moi, il m'a fallu quelque chose de radical, comme devenir père, pour que je fasse ce changement."