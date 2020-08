Tom Leeb, Ayo, Ibrahim Maalouf font le show au Nice Jazz Festival

Le Nice Jazz Festival devait au départ avoir lieu du 17 au 21 juillet sur la place Masséna et au théâtre de Verdure dans la ville du Sud mais, en raison de l'épidémie de coronavirus, il avait été annulé. C'est finalement sur l'antenne de France 3 que nous retrouverons exceptionnellement le show ce vendredi 21 août 2020. Le tournage de l'émission a donc déjà été bouclé et de nombreuses stars étaient présentes pour l'occasion : Tom Leeb, Ibrahim Maalouf, Elodie Frégé, Ayo, Lubiana, Natalie Dessay, Anne Sila, Flavia Coelho mais aussi Angélique Kidjo, Ben l'Oncle Soul, Liz McComb, Hugh Coltman et Hugues Aufray, et bien d'autres encore.

Dans les rôles de maîtres de cérémonies, les téléspectateurs retrouveront André Manoukian et China Moses. Avec leurs invités, ils revisiteront les plus grands classiques du jazz, accompagnés par un orchestre composé d'une formation de cuivres et d'un trio jazz pour célébrer le Nice Jazz Festival, créé en 1948. Il s'agit du premier festival au monde consacré au jazz.

Tout ce beau monde s'efforcera aussi de retracer les grandes heures qui ont marqué la longue histoire d'amour entre la France et le jazz. Avec la mer pour décor, la soirée proposera ainsi des reprises de morceaux incontournables comme This is a Man's world, Summertime, Ain't no sunshine, Smile, Me & Mrs Jones, The girl from Ipanema... et des medleys d'improvisation d'André Manoukian en duo avec China ou Élodie Frégé. Le pianiste entreprendra par ailleurs de révéler les dessous de ces titres les plus emblématiques et des personnalités qui ont façonné la légende du jazz.

Après cette soirée, le jazz n'aura plus aucun mystère pour vous ! France 3 compte bien rendre hommage à ce genre et le rendre accessible à toutes les générations.

Le Nice Festival Jazz dès 21h05 vendredi 21 août 2020 sur France 3.