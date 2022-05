Tom Villa s'est marié à sa belle Marion : photos de la chic cérémonie

En effet, sur son compte personnel Marion Dupont a mis en ligne un petit diaporama de photos du grand jour. On découvre que la cérémonie civile s'est tenue à Paris. "Round 1", écrit-elle, comme si son mariage avec Tom Villa était appelé à connaitre une suite. Un mariage religieux, laïque ? Au vu des photos, le jeune couple semble s'être marié en petit comité. Mais l'évènement était toutefois très très chic, madame enfilant une tenue blanche, pantalon et veste de costume plutôt qu'une traditionnelle robe, signée Balmain. Puis, avec leurs invités, les époux ont partagé un repas au non moins prestigieux établissement de la Tour d'Argent, dans le 5e arrondissement de la capitale. Malgré de gros travaux en cours sur le bâtiment, nul doute que l'assemblée a savouré le charme du lieu ainsi que la qualité des plats.

Côté carrière, Tom Villa a annoncé plusieurs dates de tournée pour son spectacle intitulé Les nommés sont, lequel se jouera au printemps et à l'été un peu partout en France de Bordeaux à Nantes en passant par Cannes. Il fera escale à Paris, sur la scène de Bobino, en décembre 2022. De quoi largement prévoir d'organiser un voyage de noces.