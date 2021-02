Tonton David : Cet ultime cadeau fait à son plus jeune fils avant sa mort

Le 16 février 2021, Samuel devenait orphelin de père suite à la mort, brutale, de David Grammont : alias le chanteur Tonton David. Le jeune homme de seulement 19 ans a lancé, avec l'aide de sa famille, un appel aux dons pour régler les obsèques de l'artiste qui avait disparu des projecteurs et terminait son ultime album. Auprès de Public, il a évoqué ce père parti trop vite.

"Pour nous, avant d'être le décès de Tonton David, c'est celui de notre père (...) Mais il a marqué une génération : on l'arrêtait souvent dans la rue pour une photo. Je pense que l'on retiendra sa simplicité et son sourire", a confié Samuel. C'est parce qu'il était aimé et populaire, qu'avec sa famille il rêve d'atteindre la somme de 60 000 euros sur Leetchi pour faire sortir le dernier disque que son papa enregistrait à Paris, Un job ou un bizz. Depuis plusieurs années, il avait mis la musique de côté et menait une vie simple en Moselle. "Il voulait nous protéger du show business", affirme le jeune homme. Protecteur, c'était la nature du défunt chanteur qui n'avait d'ailleurs rien dit à ses enfants des signes avant-coureur sur son état de santé jusqu'à ce terrible AVC.

Samuel traverse toutefois un deuil difficile puisqu'il se joue aussi dans les médias, la mort de l'artiste - emporté à seulement 53 ans d'un AVC - ayant été largement relayée. En outre, de nombreuses stars comme Omar Sy ou Princess Erika lui ont publiquement rendu hommage. Mais ce n'est pas l'artiste qu'il pleure, c'est un père. Un père qui lui avait fait un ultime cadeau peu avant sa mort. "Quelques jours avant sa mort, mon père m'a acheté du matériel pour un tour [il se dit magicien bien qu'aussi apprenti rappeur, NDLR] : c'est la dernière chose qu'il m'ait offerte. Ça me conforte dans cette voie", a-t-il relaté.

Les confidences de Samuel sont à retrouver dans Public, édition du 26 février 2021.