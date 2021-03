Top Chef 2021 : Thèmes, chefs juges, ingrédients... Ce que les candidats savent à l'avance

L'étau se resserre dans Top Chef 2021. Alors qu'ils étaient quinze au départ, les candidats ne se comptent plus qu'au nombre de huit. Et à l'issue de l'épisode diffusé ce mercredi 24 mars 2021, un autre, parmi Mohamed, Chloé, Matthias, Thomas, Arnaud, Charline, Baptiste et Sarah encore en lice, sera éliminé. Mais ils ont, peut-être, le moyen d'éviter ce départ. En effet, les candidats du célèbre concours culinaire de M6 bénéficient d'aides !

"Un mois et demi avant le début du tournage, on leur a fourni un guide d'inspiration avec une trentaine de thématiques plus ou moins vagues qu'on leur suggère de réviser, explique Tiphaine Gauchet, productrice pour Studio 89 à nos confrères du Parisien. Des thèmes y sont mais ne sortiront pas, d'autres n'y sont pas mais tomberont." Cette "bible", élaborée par la production, les chefs jurés et invités et le consultant de l'émission, contenait cette année "la soupe, les modes de cuisson ou encore le trompe-l'oeil" comme le souligne Mohamed Cheikh. Toutefois, pas de trace des thèmes imposés lors des dernières chances. C'est la surprise !

Des indications de la production en amont, mais "pas d'antisèches" en plateau

Des indications qui ne suffisent pas lors des épreuves. En effet, ils connaissent parfois, lorsqu'il s'agit de technique, les thèmes la veille ou quelques heures avant le go, mais l'identité du chef invité, des juges, un travail en brigade ou solo sont des informations révélées à la dernière minute. Aussi, il s'agit d'avoir une belle idée en très peu de temps. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les candidats ont le droit d'apporter des cahiers de recettes, des livres ou encore un ordinateur à l'hôtel où il sont logés, pour réviser.

Mais pas question d'avoir des notes en plateau ! "Pas d'antisèches permises, c'est une question d'équité, confirme Tiphaine Gauchet. Si on les voit écrire, c'est dans des carnets fournis pour exposer leurs idées aux autres." Mohamed indique alors que "chacun arrive le matin avec sa ou ses recettes, mais comme on ne sait pas encore si on sera en solo ou en équipe, on garde tout pour soi, c'est un concours". Et Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Michel Sarran ne laissent rien passer !

