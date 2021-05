Top Chef 2021 : Un candidat a inscrit "secrètement" sa compagne pour la prochaine saison

Plus que trois épisodes avant la fin de la nouvelle saison de Top Chef. Ce mercredi 5 mai 2021, ils ne sont plus que quatre à poursuivre l'aventure et disputer les quarts de finale : Pierre, Sarah, Matthias et Mohamed. Et avant même de connaître le dénouement de la compétition culinaire, il est d'ores et déjà possible de postuler pour la prochaine édition ! Les équipes de production ont même reçu un dossier qui risque bien d'attirer leur attention puisqu'il s'agit de celui de Cristina Tejeda. Son nom ne vous dit peut être rien mais vous avez appris à connaître son compagnon ces dernières semaines. Car oui, c'est Pierre Chomet, actuel candidat de Top Chef, qui partage la vie de la jeune femme, également cheffe.

C'est d'ailleurs lui qui est responsable de son inscription ! "Elle n'est pas au courant, mais je l'ai inscrite secrètement. J'espère que la production la rappellera", a-t-il révélé pour Ciné Télé Revue. Pierre Chomet assure que sa belle a toutes ses chances pour relever le défi haut la main. "Cristina est plus calme, plus réfléchie que moi, et pourrait faire une très bonne candidate". Il faut dire que la jeune femme a eu le temps de faire ses preuves dans le milieu de la cuisine. Lors d'une précédente interview, Pierre a fièrement rapporté qu'elle avait travaillé pour la reine d'Angleterre !

Au cours de ce même entretien, il s'était également confié sur le début de leur relation : "C'était ma cheffe, elle a vu que j'essayais de la dragouiller, et elle a mis des barrières direct ! J'arrivais de Barcelone, je voulais lui parler espagnol, elle m'a dit tout de suite 'calme-toi et parle-moi en anglais, sinon je vais m'énerver' (...) On s'est retrouvé plus tard, on s'est mis ensemble et du coup j'aime bien lui rappeler que j'obtiens toujours ce que je veux." Le couple a accueilli son premier enfant en janvier 2021 et prévoit désormais de se marier.