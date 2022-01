Top Chef 2022 : La finale perturbée par la Covid ? "Le doute s'est installé..."

Après la victoire de Mohamed Cheikh dans Top Chef en 2021, la production a déjà mis en boîte la treizième saison du célèbre concours culinaire de M6. Le tournage s'est déroulé entre octobre et novembre et la grande finale s'est tenue en janvier 2022. Une ultime épreuve pour les deux derniers candidats encore en lice qui aurait pu être annulée, comme le révèle Le Parisien...

Direction l'hôtel Georges V, où les deux finalistes de Top Chef s'affrontent sur un menu complet à proposer à des bénévoles de la Croix Rouge ainsi qu'aux quatre chefs du programme, à savoir Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel, nouvel arrivant qui remplace Michel Sarran. Un événement qui a failli être reporté ! D'après les informations de nos confrères, la production redoutait d'avoir à annuler cette épreuve finale à cause de la Covid-19, "d'autant plus que le doute s'est installé pour l'un des finalistes, les jours précédents". Ouf, plus de peur que de mal !

La production a eu chaud. Cette année, les équipes ont pris la décision de laisser un mois aux deux finalistes pour se préparer, contrairement à l'an passé où Mohamed Cheikh et Sarah Mainguy ont enchaîné demi-finale et finale. Un choix qui expose au risque de contaminations potentielles... Finalement, pas d'annulation de la finale mais quelques réarrangements de dernier minute. L'écrivain Marc Lévy, invité comme parrain de la Croix Rouge, s'est retiré du jury et a été remplacé par Adriana Karembeu, la marraine de l'association. Elle était accompagnée des 79 autres convives, contre 100 lors des précédentes saisons.