Diaporama Top Chef 2022 : La finale perturbée par la Covid ? "Le doute s'est installé..."

Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel sur le tournage de "Top Chef 2022"

Exclusif - Philippe Etchebest préside le salon français de la restauration "Expotel" à Bordeaux. Il dirige aussi la journée des chefs et sa compétion regroupant 22 Etoiles sur l'évènement, le 25 Novembre 2019. © Patrick Bernard/ Bestimage

Hélène Darroze - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 30 juin sur France 2. Le 5 juin 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Glenn Viel, ex-participant à "Chefs, en cuisine et en famille" sur TMC et désormais juré dans "Top Chef" sur M6.

Exclusif - Philippe Etchebest préside le salon français de la restauration "Expotel" à Bordeaux. Il dirige aussi la journée des chefs et sa compétion regroupant 22 Etoiles sur l'évènement, le 25 Novembre 2019. © Patrick Bernard/ Bestimage

Exclusif - Stéphane Rotenberg - Cupra France inaugure son circuit automobile éphémère "The roof of driving experience" sur les toits de Paris le 25 septembre 2019. © Christophe Clovis - Veeren Ramsamy / Bestimage

18 / 18

Exclusif - Philippe Etchebest - Chef étoilé et meilleur ouvrier de France - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 17/04/21 sur France2 - Paris le 17/04/2021 ©Jack Tribeca / Bestimage