Top Chef 2022 : Un futur candidat se fait déjà remarquer avec une apparition surprise à télé !

Anne-Elisabeth Lemoine a apparemment décidé de devancer ses concurrents chez M6 ce vendredi 14 janvier 2022. Et pour cause, l'animatrice a reçu dans son émission C à vous (France 5) l'un des candidats de la nouvelle et treizième saison de Top Chef, laquelle sera prochainement diffusée. Il s'agit de Thibaut Spiwack, un as des fourneaux de 35 ans qui promet déjà de faire parler de lui.

"Je vous présente Thibaut Spiwack, chef propriétaire du restaurant Anona à Paris, on le verra dans Top Chef, c'est l'un des candidats", a annoncé Anne-Elisabeth Lemoine. Après quoi, elle a complimenté son assiette qui avait l'air délicieuse. "Vous allez manger une truite sauvage des Pyrénées qui a été marinée au ponzu et juste brûlée à la flamme. Ça aura un petit côté barbecue. Ensuite les carottes viennent du territoire parisien, confites dans un jus citron-bergamote. J'ai relevé le tout avec une rouille et des croûtons à l'encre de seiche", a-t-il décrypté pour les invités présents autour de la table, dont Claude Lelouch et Elsa Zylberstein.

Thibaut Spiwack n'a pas été choisi au hasard par les équipes de C à vous tant il a un parcours impressionnant. En effet, le chef a notamment fait ses armes au sein des cuisines du Georges V et c'est en 2019 qu'il a eu l'occasion d'ouvrir son propre restaurant. Les téléspectateurs seront amenés à en apprendre davantage sur Thibaut lorsque la nouvelle saison de Top Chef sera lancée sur M6. Il se retrouvera confronté à quatorze autres candidats, 11 hommes et trois femmes. Tous seront répartis comme d'habitude en quatre brigades menées par les emblématiques Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet.

En revanche, comme annoncé il y a plusieurs mois, Michel Sarran a été évincé du programme après sept ans de service et remplacé par Glenn Viel. "Je n'ai pas postulé mais j'avais fait plusieurs apparitions et j'avais pris beaucoup de plaisir à participer. J'ai reçu un coup de téléphone fin juillet pour savoir si ça pouvait m'intéresser. Bien évidemment j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un concours bien perçu. Il y a les plus grands chefs du monde. Tout le monde a été super, j'ai été reçu avec bienveillance je remercie toutes les équipes", a-t-il confié lors de la conférence de presse.