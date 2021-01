Top Chef : Un candidat est le fils d'un artiste contemporain reconnu

Lors de la dernière saison de Top Chef, diffusée au printemps 2020, les téléspectateurs ont découvert une pépite de la cuisine en la personne de Diego Alary. Bien qu'il n'ait pas remporté la compétition, malgré son passage par les brigades de Michel Sarran et Philippe Etchebest, le programme s'est révélé être un tremplin pour le jeune homme de 22 ans. Cet été, il a même été recruté par l'établissement éphémère de Jean Imbert, baptisé Toshare ("à partager").

Bref, tout roule pour celui qui se rêvait footballeur, avant d'être gravement blessé. On ne peut pas dire pourtant qu'il se destinait à une carrière dans la cuisine, lui qui vient d'une famille d'artiste - même si Diego ne manque assurément pas de créativité pour concocter de délicieux plats. Son père est même un peintre reconnu ! Il s'agit de Gérard Alary, âgé de 75 ans et qui a installé son atelier à Ivry, en région parisienne. Diplômé des Beaux-Arts de Paris, il a lui-même enseigné son art à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Dijon.

L'artiste et professeur a vu ses oeuvres être exposées en France mais aussi à l'étranger, dans plusieurs galeries, musées et centres d'art et ce, malgré une pause de dix ans dans sa carrière, entre 1995 et 2005. Une fois sa passion pour la peinture retrouvée, Gérard Alary a, entres autres, réalisé des projets dans des sites symboliques comme la Chapelle des Célestins à Avignon (2010), la Chapelle de la Pitié Salpêtrière à Paris (2008) et le musée de la Vieille Charité à Marseille (2007). Certaines de ses toiles sont à découvrir sur son compte Instagram.

De quoi rendre fier son fils Diego. Ce dernier ne manque pas d'ailleurs de faire sa publicité sur ses propres réseaux sociaux, comme ce mercredi 6 janvier 2021. "Les nouveaux paysages... Une toile de mon Papa", a-t-il légendé sous une photo d'une de ses dernières oeuvres.