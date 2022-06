Touche pas à mon poste : Raymond tient des propos polémiques, Cyril Hanouna obligé de s'expliquer

A l'approche de la fin de la saison télévisuelle, Cyril Hanouna a fait un premier bilan auprès du Parisien. L'animateur de C8 a notamment évoqué ses nouveaux projets attendus à la rentrée et a annoncé l'arrêt de l'une de ses émissions phares. Mais il est également revenu sur des sujets fâcheux survenus au cours de l'année.

En effet, Cyril Hanouna a accepté de s'expliquer sur la polémique qui a éclaté après certains propos de son chroniqueur Raymond, lesquels ont été qualifiés d'homophobes et ont été signalés à l'Arcom (ex-CSA) de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. "Il y a eu une maladresse de Raymond (à propos des homosexuels, il a dit : 'Aux yeux de certaines personnes, vous n'êtes pas normaux'), qui a tout de suite été recadré", a-t-il assuré. Le trublion a néanmoins tenu à rappeler qu'avec Touche pas à mon poste, il fait le pari de parler sans tabou de l'actualité en tout genre et laisse une totale liberté de parole. "Nous, on est en vrai direct avec des gens qu'on ne voit pas ailleurs. Sur 200 émissions par an, certaines sont plus compliquées que d'autres. Même les sujets brûlants, on est obligé de les traiter. Je pense être armé pour ça. C'est l'émission la plus libre du PAF", s'est-il vanté.

Libre oui, mais avec certaines limites malgré tout. Cyril Hanouna avait par exemple finalement refusé de recevoir Jawad Bendaoud sur son plateau, aussi connu sous le nom du "logeur de Daech" suite aux attaques terroristes de novembre 2015 à Paris. Une décision qu'il a prise après avoir reçu plusieurs plaintes. "J'ai entendu le message. C'est pour ça que j'ai annulé Jawad. En l'invitant, je voulais montrer aux jeunes que c'était le mauvais exemple. D'ailleurs, d'autres chaînes l'ont interviewé... (BFMTV en 2018) Il y a souvent beaucoup de feu autour de TPMP. Et une fois à l'antenne, ça s'éteint tout seul", a-t-il défendu son talk-show.

Polémiques, dérapages, invités controversés... Cyril Hanouna s'est retrouvé dans toutes les situations depuis le lancement de Touche pas à mon poste en 2010 mais son émission continue tout de même d'enregistrer des records d'audiences, jusqu'à "plus d'1,5 million" de personnes derrière leurs écrans pour la dernière partie selon lui.