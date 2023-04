Touche pas à mon poste : Une ex-chroniqueuse maman après un dur combat, elle prend une grande décision pour son bébé

Il y a quelques années, Clio Pajczer avait évoqué les raisons pour lesquelles elle avait du mal à tomber enceinte. "J'ai donc appris que ça allait être compliqué pour moi d'avoir des enfants et que c'est certainement dû aux bêtises de jeunesse, d'anorexie. Je ne vais pas entrer dans les détails, juste vous dire que ce n'est pas impossible d'avoir des enfants, plus compliqué. On va faire tout notre possible", avait-elle indiqué.

Elle avait annoncé sa grossesse avec une belle photo en noir et blanc. En legging et crop top elle dévoilait son baby bump et annonçait : "Oh... Hello there my sweet love [NDLR : 'Bonjour mon doux amour', en français]. C'est avec beaucoup de pudeur et sans vouloir faire de 'big annonce', que mon ventre a décidé de devenir difficile à cacher ! Alors pour aujourd'hui, je laisse cette image parler et mon coeur exploser de gratitude (et de peur...!), tout en pensant fort à toutes celles et ceux qui sont dans un dur parcours pour avoir un bébé."

Nous adressons toutes nos félicitations à la petite famille !