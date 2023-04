Diaporama : Touche pas à mon poste : Une ex-chroniqueuse maman après un dur combat, elle prend une grande décision pour son bébé

1 / 13 Touche pas à mon poste : Une ex-chroniqueuse maman après un dur combat, elle prend une grande décision pour son bébé

C'est une heureuse nouvelle qui a été annoncée sur les réseaux sociaux !

Clio Pajczer est maman pour la première fois.

Une naissance après un dur combat.

En octobre dernier, la belle brune Clio Pajczer avait dévoilé sur Instagram qu'elle était enceinte.

Elle qui a participé à l'émission Touche pas à mon poste entre 2016 et 2017 avait tenté pendant de longues années d'avoir un enfant.

C'est à présent chose faite pour son plus grand bonheur et eclui de son mari Aurélien, qu'elle a épousé en juillet 2019.

