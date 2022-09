Touche pas à mon poste : Une invitée en larmes quitte le plateau, Cyril Hanouna recadre son chroniqueur !

Chaque jour, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs débattent des sujets qui font l'actualité. Ainsi, jeudi 15 septembre 2022, ils évoquaient un triste fait divers survenu à Cannes le 29 août dernier. Une femme âgée de 89 ans avait été victime d'une terrible agression. Les malfaiteurs, tous mineurs, ont depuis été arrêtés par la police. Le trublion du PAF a invité dans son émission René, le fils de la victime Angèle Houin, ainsi que Bouchaïb et Hajar, père et soeur de l'un des agresseurs. En plein débat, un malaise s'est installé...

Fidèle à sa réputation, Gilles Verdez n'a pas sa langue dans sa poche. Le chroniqueur qui vient d'annoncer s'être marié à sa belle Fatou a alors pris la parole, regrettant que le père et la soeur défendent l'un des agresseurs. "Ils seront jugés pour violence aggravée sur personne particulièrement vulnérable. C'est ça qui choque. Je ne sais pas s'ils feront de la prison. Mais la violence... Est-ce que vous prenez conscience de la violence de ce qu'a fait votre fils ? C'est terrible ! La dame aurait pu mourir", s'est agacé le journaliste de 58 ans. Et il ne s'est pas arrêté là. "On a l'impression que vous cherchez quand même à amoindrir la responsabilité de votre fils !", a-t-il ajouté.

Quelques mots qui ont fait basculer le plateau : c'en est trop pour Hajar qui ne contient plus ses émotions. Cyril Hanouna, papa de Lino (10 ans) et Bianca (11 ans), a recadré son chroniqueur sans plus attendre. "Non ! Non ! Il n'a pas dit ça ! A aucun moment !", a-t-il dit à son invitée pour la rassurer. De son côté, Hajar (la soeur) s'est montrée vexée : "Vous ne pouvez pas dire ça ! Il [le père, NDLR] le descend [le fils, NDLR] tous les jours !", a-t-elle déploré avant de fondre en larmes et de demander à quitter le plateau. "Gilles, à aucun moment, ils n'ont dit ça !", a poursuivi l'animateur, réconfortant la soeur du mineur mis en cause. Je ne sais pas où vous avez entendu ça. Vous entendez des choses qui ne sont pas sur ce plateau !" Ambiance tendue...

Touche pas à mon poste a été suivi hier, jeudi 15 septembre 2022 au soir, par 1,56 million de téléspectateurs, ce qui correspond à une part de marché s'élevant à 7,3% sur le public âgé de 4 ans et plus.