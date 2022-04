TPMP - Delphine Wespiser et Matthieu Delormeau définitivement brouillés ? Ils s'expliquent (enfin) !

L'élection présidentielle désormais terminée, Delphine Wespiser a pu faire son retour sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 27 avril. L'ex-Miss France en a profité pour régler ses comptes avec son collègue Matthieu Delormeau avec qui le dialogue est plus compliqué que jamais depuis plusieurs jours. Alors que le second tour de l'élection présidentielle approchait à grands pas, la compagne de Roger a déclaré qu'elle pourrait peut-être laisser sa chance à Marine Le Pen. Un discours qui n'est pas du tout passé auprès de Matthieu Delormeau. Remonté contre la jeune femme, le chroniqueur a exprimé le fait que pour lui, elle a mérité d'être écartée de l'émission Fort Boyard dont elle incarne deux personnages avant de la comparer à Dieudonné, humoriste condamné par la justice pour avoir tenu des propos antisémites.

S'il s'est attiré les foudres des chroniqueurs à ce moment-là, Matthieu Delormeau n'a jamais été confronté depuis à Delphine Wespiser, écartée temporairement de TPMP pendant la campagne présidentielle. Les deux collègues ont donc enfin pu discuter sans pour autant tomber d'accord. Pour l'ex-Miss France, Matthieu Delormeau est allé beaucoup trop loin : "Tu en as rajouté une couche alors que j'étais déjà très très mal, tu le sais et vous le savez tous" a-t-elle déploré, expliquant avoir été la cible de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. D'après elle, Matthieu Delormeau n'a agi que par méchanceté. Un avis que ne partage pas l'ancien animateur d'NRJ 12.

"J'ai l'impression d'être dans un rêve éveillé"

Matthieu Delormeau a même préféré arrêter toute discussion devant une Delphine Wespiser médusée : "J'ai l'impression d'être dans un rêve éveillé là. Je pense qu'il faudrait se parler parce que moi, là, la faille que je vois, je l'aime et je ne comprends pas... Voilà, il est fuyant. Je vais juste te dire que j'ai de la bienveillance pour tout le monde et même pour toi, et ce que tu m'as donné la dernière fois dans le couloir (il l'avait réconfortée après une émission, ndlr), j'ai apprécié ! C'est pour ça que je n'ai pas compris ça."

Cyril Hanouna a tenté de réconcilier Delphine Wespiser et Matthieu Delormeau, en vain. S'il voulait obtenir un bisou entre les deux chroniqueurs, l'animateur de 47 ans va devoir attendre encore un peu. Matthieu Delormeau a fait comprendre qu'un rapprochement avec sa collègue n'aurait peut-être même jamais lieu au point d'imaginer un avenir dans l'émission sans elle à ses côtés : "Peut-être que vous pourrez vous arranger pour qu'on fasse des émissions sans que l'un et l'autre soit sur le plateau." Des mots qui ont laissé Delphine Wespiser encore plus "choquée" : "C'est le monde à l'envers !" Les beaux jours arrivent mais la température reste glaciale sur le plateau.