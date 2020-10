TPMP - Incident en direct : la sécurité en renfort, situation de crise !

On peut dire que l'émission Touche pas à mon poste (C8) du 6 octobre 2020 a été mouvementée. Alors qu'il venait de recevoir Romane Serda, l'ancienne épouse de Renaud, en plateau, un incident a éclaté en direct, aux alentours de 20h40.

C'est ce que l'on appelle les aléas du direct. Alors que Romane Serda allait prendre la parole, des cris se sont mis à retentir dans le public. Des hommes de la sécurité sont donc intervenus rapidement pour maîtriser la situation. Bien que retenu par les agents, l'un des hommes qui a perturbé l'émission tentait de prendre la parole. "Cyril, on a besoin de deux minutes", a-t-il lancé. Surpris, Cyril Hanouna a donc répondu : "Qu'est-ce qu'il ce passe ? Attendez, s'il vous plaît ! Il y a un petit incident ! Laissez, laissez, laissez ! Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Donnez-lui un micro, s'il vous plaît !"

Le manifestant a donc pu avoir la parole et expliquer sa situation difficile à cause de la crise sanitaire qui le touche particulièrement. "Merci... On n'est pas venus là juste pour faire du scandale, ou pour faire du spectacle... Nous sommes des maîtres-d hôtel, nous représentons les précaires, les 'extras'. Aujourd'hui, la plupart est au RSA. Le mois prochain on sera le double. (...) La douleur on l'a aujourd'hui et au quotidien. Le message simplement c'est qu'aujourd'hui, les intermittents du spectacle ont été reconduits dans leurs droits jusqu'en août 2021. Nous, je ne sais pas pourquoi, on nous a sorti du système. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme des intermittents du spectacle, nous faisons de l'événementiel. (...) Aujourd'hui on nous a totalement lâché, nous n'avons plus rien", a-t-il expliqué ému.

Touche par ce "drame social", Cyril Hanouna a dit qu'il comprenait sa détresse. Il l'a invité à venir le voir directement la prochaine fois. "Si vous voulez qu'on vous redonne la parole, on le fera dans Balance ton post, jeudi soir. Il n'y aucun souci", a conclu le présentateur de 46 ans.