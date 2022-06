TPMP : Séquence très chaude entre deux chroniqueurs qui finissent allongés l'un sur l'autre

La température est très vite montée entre deux chroniqueurs sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, ce mardi 21 juin. Tout a commencé lorsque Cyril Hanouna, récemment sorti du célibat, a demandé à ses chroniqueurs de se déguiser en chanteurs, dans des looks revisités, pour célébrer la Fête de la musique. Entre le duo Kelly Vedovelli /Gilles Verdez transformé en Shakira /Piqué et Benjamin Castaldi dans la peau de Slimane, le spectacle était au rendez-vous !

Mais le défilé a pris une autre tournure lorsque Raymond Aabou, alias "Rabbi Mercury", a fait irruption sur le plateau, sur la musique iconique du groupe Queen, "I want to break free". Une apparition remarquée, qui a donné des idées quelques instants plus tard à Cyril Hanouna. Alors que le chroniqueur prenait place sur son siège après avoir terminé son show, l'animateur de C8 a décidé de remettre la chanson, et d'entamer une danse. "Faudrait s'enflammer davantage !", lui a alors lancé Matthieu Delormeau, déguisé en rappeur, jugeant sa performance un poil timide. "Viens danser !" lui a alors proposé Hanouna, demandant dans la foulée à Raymond Aabou de les rejoindre.