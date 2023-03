TPMP : Une célèbre candidate de télé-réalité au don particulier rejoint la bande dès ce soir

Une nouvelle femme a fait son arrivée ce mardi 14 mars 2023 dans Touche pas à mon poste (C8), une information d'abord dévoilée par Télé Loisirs. Et cela ne devrait sans doute pas ravir une autre chroniqueuse. La belle blonde en question a déjà fait plusieurs émissions télévisée par le passé et a un don particulier.

Kelly Vedovelli étant actuellement en vacances et Delphine Wespiser en tournage, Cyril Hanouna a semble-t-il envie d'en profiter pour apporter un peu de nouveauté. Une nouvelle chroniqueuse fait donc son apparition ce soir. Il s'agit de... Marie Fenech comme l'avaient dévoilé nos confrères de Télé Loisirs. Rappelons que la belle quadra n'en est pas à sa première apparition à la télévision. Mais à l'époque, elle se faisait appeler Séverine. "J'ai fait trois émissions avec mon ex-mari et mes enfants. J'ai participé à On a échangé nos mamans, Tellement vrai pour 'Aimer un enfant qui n'est pas le sien' et 'Crise de couple' dans Zone interdite. (...) Je m'appelle Séverine-Marie. Comme depuis deux ans je me sers de Marie sur la plateforme de médiums, j'ai décidé d'utiliser Marie pour l'île ! Car mon don de médiumnité, je n'en parlais pas avant mais aujourd'hui je l'assume !", confiait-elle sur Instagram en 2019 à l'occasion de sa participation à L'Ile de la tentation sur W9. A l'époque, elle formait un couple avec un certain Julien (qui avait quatorze ans de moins).

Une chroniqueuse de TPMP sous le charme de son compagnon

Aujourd'hui, c'est avec l'ancien député et magistrat Georges Fenech, désormais consultant pour CNews, qu'elle file le parfait amour. Leur idylle avait d'ailleurs fait parler dans l'émission car Danielle Moreau a craqué pour l'homme de 68 ans et l'a fait savoir à plusieurs reprises dans TPMP. Marie était alors gentiment venue la confronter en direct, le 24 mai 2022. "Georges ne sait pas que je suis là. C'est violent pour moi, très violent. Je ne suis pas une femme jalouse, mais j'aimerais bien que ça s'arrête un peu. J'étais au travail et j'ai reçu des messages de partout. Moi j'existe, je suis là, c'est déjà dur parce qu'il a déjà du succès. Donc si on en rajoute tous les jours...", avait confié Marié dans un premier temps. Bien qu'elle était fière que son homme puisse attirer "des femmes de qualité", elle a une fois de plus demandé à Danielle Moreau de cesser de clamer son amour à son compagnon.

"Je ne peux pas lutter, elle a tout et moi, j'ai rien. Mais c'est juste parce qu'il vous a rencontrée avant moi... C'est une question de timing. Il a de la chance d'avoir Marie, qui a beaucoup d'humour et de fair-play", avait alors capitulé Danielle Moreau.