Delphine Wespiser enfermée "dans un monastère", l'étrange raison de son absence dans TPMP cette semaine

Comme chaque lundi, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de raconter leur week-end, ce 13 mars. Mais au moment de donner la parole à Béatrice Rosen, il l'a interrompue en précisant à ses camarades ainsi qu'aux téléspectateurs que l'émission sera marquée par deux absences cette semaine. La première concerne Kelly Vedovelli, qui serait en vacances au Bahreïn, et la seconde vise Delphine Wespiser, qui quant à elle est absente pour une raison pour le moins insolite.

En effet, elle se trouverait actuellement "dans un monastère", a indiqué Baba. L'ex-Miss France est "en tournage pour une nouvelle émission sur C8", où "elle n'a pas de téléphone pendant une semaine", et où "elle ne peut parler à personne". Sa seule permission : "lire la bible". Des révélations qui ont immédiatement interpellés certains chroniqueurs, qui étaient alors persuadés que l'animateur de C8 mentait. "Je vous jure que c'est vrai", leur a-t-il pourtant assuré, avant que Benjamin Castaldi ne confirme que "c'est vrai".

Elle a été prise dans le casting

"Ah, c'est l'émission dont vous nous avez parlé avec Alexia Laroche-Joubert ?", s'est alors souvenue Valérie Bénaïm, qui a quant à elle fêté l'anniversaire de son fils ce week-end à Londres. "Ouais, et Delphine a été prise dans le casting", a répondu le papa de Lino. Reste désormais à savoir de quelle émission s'agit-il précisément et quant est-ce que celle-ci sera diffusée à l'antenne. Pour rappel, Delphine Wespiser a déjà participé à des émissions télévisées très connues du grand public comme Fort Boyard ou N'oubliez pas les paroles.



Mais là où elle a l'habitude, depuis quelque temps désormais, de s'épanouir au quotidien, c'est bel et bien au sein de l'émission présentée par Cyril Hanouna, dans laquelle elle se fait parfois remarquée, que ce soit à travers les anecdotes qu'elle raconte, ou pour ses actions comme ce geste adressé à Baba la semaine dernière, qui n'avait pas manqué de faire réagir les chroniqueurs ainsi que sans doute les téléspectateurs.

A noter qu'en plus de ses apparitions à la télévisions, elle a déjà écrit un livre (publié en 2021 aux éditions First et intitulé 'Devenir pleinement et sereinement soi', ndlr), ainsi que chanté, son premier titre, Plus proche qu'avant, étant sorti en 2015.