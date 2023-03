Delphine Wespiser "est devenue complètement ouf" : "geste obscène" dans TPMP, Cyril Hanouna hallucine

Comme à son habitude, Sasha Elbaz a débarqué sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 9 mars, pour présenter sa chronique intitulée L'indic de la redac, dans laquelle il révèle aux téléspectateurs les différentes choses qui se passent dans les coulisses de l'émission. Et cette semaine, la personne visée était Delphine Wespiser. En effet, comme le démontrent les images, l'ex-Miss France s'est emparée d'une bouteille d'eau avant de la diriger vers le postérieur de Cyril Hanouna qui, debout, était en train de discuter avec certains des chroniqueurs.

De quoi surprendre l'animateur de C8. "Non mais ça va pas t'es une tarée toi ! Elle m'a mis la bouteille dans le c** !", peut-on l'entendre dire à ses camarades sur l'extrait dévoilé. "Tu sais qu'elle est devenue complètement ouf ! Elle est devenue ouf total !", ajoute-il, en s'adressant notamment à Benjamin Castaldi et Valérie Bénaïm. Un geste qualifié d'"obscène" par le compte de twitter de l'émission, et sur lequel la chroniqueuse de 31 ans s'est justifiée ce jeudi. Pour ce faire, elle a demandé à Matthieu Delormeau de l'aider à reproduire la scène, lui qui est était juste à côté et dans la même posture que le papa de Lino au moment des faits.