Diaporama : Delphine Wespiser "est devenue complètement ouf" : "geste obscène" dans TPMP, Cyril Hanouna hallucine

Delphine Wespiser et Cyril Hanouna dans "TPMP". © TPMP

Il l'a en effet, avec beaucoup de second degré, accusée d'avoir "agressé" Cyril Hanouna. Exclusif - Delphine Wespiser, Cyril Hanouna - Enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", diffusée en direct sur C8 le 31 mars © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 17