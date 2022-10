Delphine Wespiser sans tabou : la longue liste des lieux insolites où elle a fait l'amour

Je n'avais pas mis de sous-vêtements

"J'ai un scoop que je n'ai jamais dit. Il y a quelques années, j'ai fait un live sur Instagram et c'était en été. C'était même pendant le confinement où on était en pyjama et on ne faisait pas trop gaffe. En l'occurrence, j'étais en robe et je n'avais pas mis de sous-vêtements parce qu'il faisait chaud. Un ami m'a envoyé une capture en me disant : 'C'est incroyable, on dirait vraiment que tu n'as rien en dessous !' Je regarde, je supprime tout de suite mon live et je lui dis : 'Non, non, t'inquiètes, c'est juste une erreur d'image.' Lui, il l'a vu, mais personne n'a jamais rien su", avait-elle déclaré, laissant ainsi entendre qu'elle avait involontairement dévoilé ses parties intimes sur ses réseaux sociaux.

L'année dernière, elle confiait à Purepeople avoir été prise pour cible par un gang de fétichistes. "Il y a des sites qui se sont ouverts sur des photos de mes pieds. Donc des communautés fétichistes se sont réunies autour de mes pieds", avait-elle révélé.