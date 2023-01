TPMP : Une chroniqueuse rembarrée violemment en direct par son béguin, terrible désillusion

La semaine dernière, sur le plateau de Touche pas à mon poste, un jeu de séduction s'était installé entre Danielle Moreau et Stéphane, un homme du public. Une complicité qu'ils avaient approfondie le lendemain, autour d'un dîner romantique. Et s'ils n'étaient pas encore passés à l'action, ils s'étaient promis de se revoir. Mais ce lundi 30 janvier, Cyril Hanouna a réalisé que cela n'avait pas vraiment avancé entre eux. C'est pour cette raison qu'il a incité sa chroniqueuse à l'appeler en direct afin de lui proposer un nouveau "date" demain soir.

Rendez-vous que le directeur d'école a refusé, une fois au bout du fil avec la journaliste, car il est attendu demain pour l'enregistrement de l'émission La Boîte à secrets diffusée sur France 3. Une gêne s'est alors installée sur le plateau, et il a été hué par le public. "Tu privilégies La Boîte à secrets à la boîte à bonheur ?", s'est alors indigné Baba avec humour, avant de le suspecter d'aller voir ailleurs. "J'ai des rendez-vous qui me sont sympathiques", a reconnu Stéphane, de quoi choquer et décevoir les chroniqueurs et surtout Danielle Moreau.

On a une chance de se voir ?

Stéphane a tout de même partagé son désir de revoir sa belle, tout en prenant "le temps". L'animateur de C8 lui a alors demandé s'il ne ressentait que de l'amitié pour la chroniqueuse, ce à quoi il a répondu "oui", "pour le moment"... Mais cela n'a pas suffi à décourager Danielle Moreau, qui l'a rappelé afin de caler un rencard pour ce soir, juste après l'émission. Mais elle a de nouveau été rembarrée par son prétendant. "On peut se rappeler ce soir", lui a-t-il en revanche proposé, en contrepartie. "On a une chance de se voir ?", lui a-t-elle alors demandé, ce à quoi il a répondu, sans conviction ni enthousiasme : "On verra bien".