TPMP : Une chroniqueuse bientôt en couple avec un homme du public ? Dîner et flirt... Elle dit tout !

Ce jeudi 26 janvier dans Touche pas à mon poste, Danielle Moreau, qui n'a jamais caché son célibat et son envie de trouver l'amour, a révélé avoir "dîné" la veille avec un membre du public prénommé Stéphane. "On a plein de points communs, et sans se le dire on a commandé les mêmes choses", a-t-elle raconté à ses camarades dans un premier temps, avant qu'un cliché du duo n'apparaisse à l'écran. "Cette photo a été prise devant chez moi", a-t-elle précisé, avant d'ajouter, avec humour : "Je n'ai jamais été aussi prêt de tirer la queue du Mickey !". Cela dit, les deux tourtereaux ne sont pas encore passés à l'action, et ne se sont pas embrassés non plus. "Sur la joue", seulement, a-t-elle détaillé.

"J'ai une théorie, quand on n'a pas mangé pendant trente ans, faut pas tout de suite sauter sur un plat de merguez", s'est-elle alors justifiée, toujours avec beaucoup d'auto-dérision, alors qu'elle venait d'expliquer qu'elle ne lui a pas encore demandé s'il était libre ou non, de quoi surprendre les chroniqueurs. A noter également qu'ils se sont échangés leurs comptes Instagram et qu'ils se sont envoyés des "textos" ce jeudi. Ils devraient bientôt se revoir, "au théâtre".