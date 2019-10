Troian Bellisario : Un an après la naissance de sa fille, elle révèle son prénom

Plus d'un an après la naissance de sa fille, Troian Bellisario a enfin révélé son prénom, d'une manière plutôt officieuse. Dans une story Instagram publiée le dimanche 20 octobre 2019, la star de "Pretty Little Liars" se questionnait sur quoi faire à manger à une certaine "Aurora"...

Story Instagram de Troian Bellisario où elle dévoile le prénom de sa fille- dimanche 20 octobre 2019.

Pour rappel, Troian Bellisario a donné naissance à sa fille le 8 octobre 2018. Très discrète sur sa vie de famille, elle ne s'épanche que très rarement sur les réseaux sociaux. L'actrice de 33 ans avait cependant publié une photo de son bébé pour évoquer un sujet qui lui tient à coeur : l'allaitement. "Peu importe combien je déteste pomper ou que ma relation avec la nourriture soit compliquée, cela a été une joie, un honneur, de nourrir ma fille de cette manière", avait-elle notamment déclaré. Troian Bellisario est en couple avec l'acteur de SuitsPatrick J. Adams depuis 2009. Ils se sont mariés en décembre 2016 sur les hauteurs de Los Angeles.