Tyler Hoechlin en couple ? Retour sur les nombreuses conquêtes du héros de Superman et Loïs

Après seulement deux soirées à l'antenne, TF1 a décidé d'accélérer la diffusion de la première saison de Superman & Lois dès ce mardi soir, en proposant 4 épisodes au lieu des 3 initialement prévus, relatent nos confrères d' Allociné. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la série qui pourront retrouver leur acteur préféré Tyler Hoechlin dans la peau du super-héros. L'Américain de 34 ans possède également des super-pouvoirs dans la vraie vie, mais cette fois-ci côté séduction.

En effet, le beau gosse de la série Teen Wolf a multiplié les conquêtes amoureuses ces dernières années. Au début des années 2000, il sera resté deux ans avec l'actrice Candice King, principalement célèbre pour son rôle dans la série Vampire Diaries. Quelques années plus tard, c'est l'actrice et danseuse Rachele Brooke Smith qui sera tombée dans les bras du Californien, avant de finalement s'en séparer en 2012. L'acteur de Supergirl n'aura finalement pas tardé à retrouver l'amour puisqu'il officialisera dans la foulée sa relation avec l'actrice et mannequin Brittany Snow.

D'enfant star à séducteur

En décembre 2015, E! News dévoilera que le couple s'est séparé en toute discrétion il y a plusieurs mois. Une rupture qui n'aura fait aucun bruit, et dont la raison reste inconnue. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette séparation serait précisément survenue en août, alors que les deux tourtereaux avaient été aperçus ensemble pour la dernière fois au mois de mai sur le tapis rouge de l'avant-première de Pitch Perfect 2, dans lequel la jolie blonde tient un rôle.

Depuis, aucune autre apparition du couple à signaler. Tyler Hoechlin a finalement tourné la page puisqu'il a brièvement fréquenté le mannequin allemand Alena Gerber entre 2015 et 2016, avant de vivre une idylle avec une autre top model de 2017 à 2018 : l'Australienne Monika Clarke. Depuis, il n'a pas officialisé de nouvelle relation. Pour rappel, il avait été révélé au cinéma en tant qu'enfant en 2002, dans le thriller Les Sentiers de la perdition, ainsi qu'à la télévision pour son rôle dans la série télévisée familiale et dramatique Sept à la maison.