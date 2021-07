Tyler Posey : Coming out queer pour le beau gosse de Teen Wolf

Tyler Posey n'est pas 100% hétérosexuel et c'est lui-même qui le dit ! L'acteur âgé de 29 ans, qui avait tenu des propos ambigus concernant des relations sexuelles avec des hommes - il avait été accusé de faire du gay baiting pour créer de l'abonnement à son compte OnlyFans - vient de faire son coming out queer.

Interrogé par le site NME, l'acteur actuellement en couple avec sa compagne Phem a déclaré : "J'ai été avec tous les types de personnes et je suis actuellement dans la meilleure relation que j'ai jamais eue avec une femme. Elle est aussi queer. Elle m'a aidé à réaliser que je me situais sur le spectre queer et que j'étais sexuellement fluide, je suppose. Non, je ne veux pas dire 'je suppose'. Je ne veux pas que les gens lisent cette interview et se disent : 'Bon, il ne s'est pas trop mouillé'."

Une manière de confirmer que, physiquement, il peut être attiré par tous les genres. D'ailleurs, il y quelques années il avait plaisanté en se disant gay avant de revenir sur ses propos. De quoi jouer avec les nerfs de la communauté LGBT et ceux de ses fans. Le charmant Tyler Posey a été en couple avec l'actrice Bella Thorne pendant plusieurs mois puis avec Sophia Ali par le passé.

Côté carrière, l'acteur révélé par la série Teen Wolf - dans laquelle il incarnait le personnage de Scott McCall au côté notamment de Dylan O'Brien - a aussi évoqué un possible retour du show arrêté en 2017 au bout de six saisons. "Les fans n'arrêtent pas de me demander sur les réseaux sociaux : 'Quand est-ce qu'il y aura une saison 7 ?' Et je me le demande aussi (...) J'adorerais que l'on puisse offrir un ultime retour à Teen Wolf. C'était une série qui possédait tous les bons ingrédients : c'était horrifique, surnaturel, il y avait de l'humour, c'était une série aux relations divertissantes...", a-t-il expliqué.

