Ugo Humbert crée l'exploit face à Andrey Rublev et touche le jackpot

Une semaine "formidable". Voila les mots choisis par le Messin de 22 ans pour évoquer cette semaine de compétition jusqu'à sa victoire contre le Russe Andrey Rublev. Il vient en effet de gagner le tournoi de Halle, qui se joue sur gazon, en Allemagne.

C'est le troisième trophée remporté par Ugo Humbert qui à chaque fois qu'il est arrivé en finale a par la suite gagné le tournoi. Il est venu à bout de Rublev en 1h24. Une victoire en deux sets 6/3 7/6. C'est sa première victoire dans une épreuve de la catégorie ATP 500, et sur gazon. Par la même occasion, le jeune joueur empoche la coquette somme de 113 785 euros.

Il peut être fier d'avoir écarté de son chemin deux membres du Top 10 mondial. Le Russe, 7e et vainqueur à Rotterdam cette année. Et surtout Alexander Zverev, 6e et demi-finaliste à Roland-Garros, au second tour.

Contrairement à ses autres matchs à Halle cette semaine, tous remportés en trois sets, Humbert n'a eu cette fois besoin que de deux manches pour venir à bout de Rublev.

Comme face au canadien Félix Auger-Aliassime la veille, le calme et la patience du Lorrain ont été remarquables. Contrairement à son adversaire qui est apparu très agacé et énervé, presque au point de casser sa raquette lorsque Ugo Humbert a facilement remporté le premier set du match.

Le russe, qui est le N°7 mondial, a dominé tout au long de la seconde manche, mais c'était sans compter sur la ténacité d'Ugo Humbert qui s'est accroché pour finalement remporté ce set, à l'image de ce jeu blanc synonyme de tie-break décisif.

Grâce à cette victoire, Ugo Humbert est assuré de grimper de la 31e à la 25e place au classement ATP. "Le meilleur est à venir" a-t-il lancé à son entraîneur Nicolas Copin avant de soulever son titre. Peut-être fera-t-il aussi bien à Wimbledon dans huit jours ? On lui souhaite !