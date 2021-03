Un dîner presque parfait : Une star de télé-réalité vomit et frôle l'étouffement

Le dîner était loin d'être presque parfait pour Mélanight. Lundi 29 mars 2021, les téléspectateurs de W9 ont découvert l'ancienne candidate des Anges (2017) dans l'émission culinaire. Et au moment du dessert, elle a eu une grosse frayeur.

Le thème de cette semaine dans Un Dîner presque parfait est "50 nuances de dîner". Cela s'annonce donc très chaud et la séduction pourrait bien être au rendez-vous. Malheureusement pour Mélanight, elle ne l'était pas du tout en ce début de semaine à cause du dessert d'une certaine Anissa (29 ans). Elle avait misé sur un "voyage aphrodisiaque". Mais pour son invitée, c'était surtout un voyage... aux toilettes et à l'hôpital.

D'emblée, Mélanight a prévenu qu'elle était "mortellement allergique aux fruits". Son hôte devait donc être vigilante. Mais elle n'a semble-t-il pas pris la chose au sérieux puisqu'au moment du dessert, la jeune femme 27 ans a eu une bien mauvaise surprise.

Le gâteau d'Anissa baptisé "Quand une gousse et une fève s'enlacent, je fonds" était un marbré avec des fraises enrobées de chocolat blanc et noir. Si Mélanight a eu le droit à la version sans fraises et avec plus de chocolat, elle a fait une découverte qui l'a glacée. "Il y a un goût bizarre que je ne connais pas", a-t-elle déclaré. Gênée, l'organisatrice de la soirée a donc été obligée d'admettre qu'elle avait mis un peu de jus d'orange. La réaction de la candidate de télé-réalité a été sans appel. Elle a foncé aux toilettes pour vomir. "Je ne t'en veux pas du tout mais je vais rentrer chez moi prendre mes médicaments et je vais aller aux urgences, parce que je ne veux pas mourir", a-t-elle expliqué aux participants. Puis, en interview, elle a précisé : "Quand je mange des fruits, ma gorge gonfle et si en quinze minutes si je n'ai pas une piqûre, je peux m'étouffer."

Fort heureusement, Mélanight va bien aujourd'hui. C'est une femme heureuse, notamment grâce à son petit ami Romain (révélé dans The Circle et actuellement dans La Villa des coeurs brisés 2021).