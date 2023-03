Un ex et célèbre membre des Grosses Têtes "compliqué à vivre", même pour son épouse : il avoue ses travers

Comme tous les invités de Chez Jordan (C8), celui de ce vendredi 24 mars 2023 n'a pas évité les questions les plus personnelles. Comme le veut la tradition, il a été question d'amour. Et c'est ainsi que Jacques Mailhot, grand homme de culture de 74 ans, s'est soumis à l'interrogatoire de Jordan de Luxe, en y répondant avec la plus grande sympathie.

Passé par Les Grosses Têtes à l'époque de Philippe Bouvard mais aussi après avec Laurent Ruquier dont il partage le même amour pour le théâtre, le parolier et journaliste est doté d'une solide carrière. Un goût très prononcé pour le travail qu'il assume et qui fait de lui un homme pas si facile à vivre. Ce qu'il a lui-même aisément reconnu dans Chez Jordan.

Heureux en amour depuis bien longtemps Jacques Mailhot s'est confié sur sa moitié mais aussi sur l'amour qu'ils partagent depuis plusieurs années. Cette relation est un peu comme un couple à trois puisque le travail occupe une place prépondérante.

À la question de Jordan de Luxe "êtes-vous compliqué à vivre ?", Jacques Mailhot a répondu en toute transparence : "Un petit peu." Et c'était peu dire, l'ancienne Grosse Tête n'est pas toujours facile à capter. "Je suis souvent dans mes pensée, dans mes soucis de boulot. J'ai passé ma vie à travailler, donc je ne suis pas toujours disponible pour les côtés accessoires de la vie", a-t-il expliqué. Mais s'il est un moment de la journée où Jacques Mailhot l'est un peu plus, disponible, c'est le matin. Au saut du lit, il est d'humeur à faire rire sa moitié.

Qui est la moitié de Jacques Mailhot ?

Au cours de cette interview avec Jordan de Luxe, Jacques Mailhot en a dit un peu plus sur la personne dont il est amoureux et qui supporte ses travers. "C'est quelqu'un qui était dans la communication et qui a travaillé très longtemps pour une grande marque, Lacoste, et qui s'occupait de Roland Garros, tous les grands tournois de tennis... donc elle a beaucoup voyagé et c'est comme ça que je l'ai rencontrée", a-t-il partagé, mais sans jamais livrer le nom de l'heureuse élue.

Il gagnait très bien sa vie avec Les Grosses Têtes

Invité en 2019 sur la chaîne Non Stop People, Jacques Mailhot avait évoqué en toute transparence l'argent qu'il touchait grâce à l'émission. "Les vieux pensionnaires des Grosses têtes avaient gardé leur statut. Quand Philippe Bouvard est parti, le directeur des programmes Jacques Expert a dit vous garderez votre statut. On était très très bien payé, c'était près de 1000 euros par émission, ce qui était beaucoup", avait-il révélé. Jacques Mailhot a certes beaucoup travaillé, au détriment parfois de sa vie amoureuse, mais ça a payé.