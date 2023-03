Diaporama : Un ex et célèbre membre des Grosses Têtes "compliqué à vivre", même pour son épouse : il avoue ses travers

9 / 14

Exclusif - Jacques Mailhot - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai Soirée événement, L.Ruquier ouvre les portes de son club On est en direct aux plus grandes voix de la radio pour une émission spéciale ! Près de 30 animateurs et journalistes ont répondu présent à l'invitation pour célébrer les 100 ans de la radio, les 40 ans de la FM, sans oublier la 50ème année de la mythique voix d'Europe 1 Julie, et la 30ème saison de L.Ruquier sur les ondes. On est en direct le temps d'un soir ouvre une libre antenne aux grands noms de la radio d'hier et d'aujourd'hui ! Un rendez-vous radio-télévisé à ne pas manquer. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage