Un footballeur français arrêté avec plus de 100 kg de cocaïne, des messages troublants ressurgissent

On est bien loin d'un conte de Noël dans cette affaire qui implique un footballeur professionnel, très connu en Martinique. Milieu de terrain de l'équipe des Aiglons du Lamentin et pièce maîtresse de la sélection martiniquaise depuis dix ans, Jean-Manuel Nedra s'est rendu à Paris pour les vacances avec sa compagne, Lauryn N. Arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le couple récupère ses bagages, mais les douaniers se rendent comptent qu'elles sont "anormalement lourdes", comme l'indique Le Parisien dans un article publié ce 9 janvier. Ils décident alors de les ouvrir et découvrent plus de 102 kilos de cocaïne à l'intérieur. Une prise record pour une "saisie sur des voyageurs d'un vol commercial", comme nous l'apprennent nos confrères.

D'après les informations de l'Office anti-stupéfiants (Ofast), Jean-Manuel Nedra et sa compagne transportaient près de 5 millions d'euros de drogues sur eux lorsqu'ils ont été arrêtés. Placés en garde à vue, le couple a ensuite été mis en examen pour "détention, transport et importation de produits stupéfiants" et le footballeur a été placé en détention provisoire, tandis que Lauryn N. a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Pour l'heure, le Martiniquais de 29 ans continue de clamer son innocence, ses déclarations sont "incohérentes" selon la justice, comme le rapportent nos confrères. Ce dernier évoque notamment un inconnu, qui serait au centre de l'affaire. "Je n'aurais jamais pris les valises si j'avais su ce qu'il y avait dedans", a-t-il déclaré aux enquêteurs.

Des messages troublants et une version qui diffère

Dans son histoire, Jean-Manuel Nedra explique avoir transporté les valises contenant la cocaïne pour rendre service à cet homme dont il ne se souvient plus du nom, en échange des billets pour la France, sans en connaître le contenu. Comme le rapporte Le Parisien, les enquêteurs sont néanmoins tombés sur des messages envoyés au joueur peu avant l'arrestation et qui semblent contredire cette version des faits. "Dis-leur de ne pas être nerveux" et "TFK (tu fais quoi, NDLR) frérot ?", lui aurait envoyé une personne. Pour ne rien arranger, Lauryn N. a apporté une version différente de l'histoire lors de sa garde à vue, affirmant que son compagnon a récupéré les valises chez "son oncle" pour aider "son cousin" à déménager en métropole.