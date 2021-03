Un rappeur arrêté pour viol, son identité gardée secrète

Les faits se seraient produits en décembre 2017. Un peu plus de trois ans plus tard, l'auteur présumé du crime a été arrêté par la police. Son identité et son niveau de notoriété ont été gardés secrets.

Inquiétude et interrogations se répandent à Marseille, l'autre capitale du rap français ! Un homme se présentant comme rappeur a été arrêté et placé en garde à vue. Il est l'auteur présumé du viol d'une jeune Suédoise... À lire aussi Solo 45 : Le rappeur condamné à 24 ans de prison pour viol et séquestration Nelly : Arrêté puis relâché, le rappeur est accusé de viol 10 couples parfaits: Viol et meurtre de la compagne d'un candidat, un SDF arrêté Cette interpellation a été révélée par Dominique Laurens, procureure de la République de Marseille. Elle a annoncé qu'un homme a été arrêté lors d'un contrôle à la frontière espagnole le mardi 2 mars 2021, mais a gardé son identité et son âge secrets. Il est accusé de viol par une jeune femme d'origine suédoise. L'agression aurait eu lieu le 24 décembre 2017. La victime était de passage dans la ville des Bouches du Rhône pour visiter sa famille. Entendu par les enquêteurs, l'auteur présumé du viol a nié les faits de viol. Pourtant, son ADN correspond bien à celui de l'homme identifié grâce au sperme retrouvé sur la victime. Cette dernière avait rapidement identifié son agresseur grâce aux réseaux sociaux, où l'homme "se présentait sous son nom de musicien de rap". La police a mis plus de trois ans avant de pouvoir retrouver sa trace. Marseille a révélé de nombreux rappeurs célèbres. Tous ont honoré la ville dans leurs rimes et lui ont permis de se faire une place sur l'échiquier du rap. Le niveau de notoriété du suspect du viol n'a également pas été divulgué.