Un si grand soleil : Un acteur quitte la série, Emma Colberti fait des révélations

Les téléspectateurs et fans du feuilleton Un si grand soleil seront bientôt orphelins d'un célèbre personnage. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Poche, la comédienne Emma Colberti, qui incarne la professeure de Français Eve Prodi dans la série, a fait des confidences surprenantes sur le sort de l'un de ses camarades. D'après elle, Stéphane Monpetit, qui prête ses traits à Eliott Faure (son fils dans la série) serait sur le départ. "J'espère qu'il ne s'agit pas d'un départ définitif. Je l'adore humainement et professionnellement. Ça va lui faire du bien de prendre un peu l'air, mais je suis certaine qu'il va revenir. On va trop lui manquer !", a-t-elle déclaré dans les pages du magazine télé.

Pour l'heure, cette information n'a pas été confirmée par la production ou l'acteur de 24 ans. Mais on voit mal comment la maman de Baptiste (28 ans) aurait pu se tromper.

Ce départ surprise du feuilleton de France 2 n'est pas le premier. En octobre dernier, Naïma Rodric, qui incarnait Lucille Salama depuis 2018, a pris tout le monde de court en abandonnant son rôle, à la surprise générale.