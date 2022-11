Une ancienne Miss France très remontée : sa voiture vandalisée, elle dévoile les dégâts en vidéo

La notoriété amène de nombreux avantages mais aussi quelques inconvénients et ce n'est pas Cindy Fabre qui dira le contraire...

Récemment élue directrice générale du comité Miss France en remplacement de Sylvie Tellier, l'ancienne Miss France, élue pour l'année 2005, enchaîne les projets. Heureuse dans sa vie professionnelle, le mannequin de 37 ans a également annoncé sur son compte Instagram qu'elle n'était plus un coeur à prendre depuis quelques temps déjà. Mais la vie de Cindy Fabre n'est malheureusement pas toute rose. En effet, elle doit régulièrement faire face à des actes de vandalisme en tous genres.

Un acte non isolé

Alors qu'elle était en pleine journée de travail ce mercredi 30 novembre 2022, la belle brune a eu une bien mauvaise surprise. Sur son compte Instagram, elle a partagé une courte vidéo où l'on peut apercevoir l'avant de sa voiture noire. La petite vitre avant, située juste à côté du rétroviseur, y apparaît explosée en milles morceaux, au grand dam de l'ancienne reine de beauté. Très énervée, la belle a fait savoir que ce n'est pas la première fois qu'elle retrouve son véhicule vandalisé... "Ça faisait longtemps ! Et en pleine journée cette fois !", a-t-elle légendé la vidéo (voir le diaporama).

Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Nul doute que l'ex Miss Normandie 2004 pourra compter sur le soutien de son nouveau compagnon pour faire les démarches nécessaires à la réparation de son véhicule. En attendant, la future remplaçante de Sylvie Tellier se prépare à prendre ses nouvelles fonctions très prochainement. En effet, après le 17 décembre prochain, elle sera à la tête du comité Miss France aux côtés d'Alexia Laroche-Joubert, élue présidente il y a plus d'un an maintenant. En espérant que ce nouveau rôle ne vaudra pas à Cindy Fabre de subir plus de vandalisme...