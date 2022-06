Une candidate de télé-réalité cambriolée et traumatisée : du matériel d'une grande valeur dérobé

Aurélie Dotremont a rapidement déchanté. Après son passage à Paris avec son compagnon Dylan où elle a assisté à un match du tournoi Roland-Garros, la jolie blonde est retournée chez elle en Belgique. Et l'ex-star des Anges a découvert que durant son absence, des voleurs se sont introduits chez elle.

Encore sous le choc, Aurélie Dotremont s'est exprimée en story Instagram jeudi 2 juin 2022. "Je me suis fait cambrioler cette nuit, on nous a tout tout tout volé mais on est surtout rentré chez moi, dans mon intimité. Je ne me sens plus chez moi et je ne m'y sens même plus en sécurité", a-t-elle déploré. Et si elle tente de relativiser, elle a du mal à se dire qu'elle a été dépourvue de ses affaires préférées. "J'ai mal au coeur parce que tout le matériel volé n'est que matériel mais avait beaucoup de valeur sentimentale. C'était tous nos souvenirs, nos premiers cadeaux, nos voyages... Des choses qu'on ne retrouvera jamais mais c'est du matériel encore une fois", a-t-elle écrit.

Pour conclure, Aurélie Dotremont s'est adressée aux malfaiteurs : "La personne ou les personnes coupables, sachez que je suis déjà quelqu'un qui a très peur de tout, j'angoisse très vite... Vous ne m'avez pas seulement tout volé en rentrant chez moi, vous m'empêchez d'être bien dans le seul endroit dans ce monde où je me sentais à peu près sereine, chez moi."

Rapidement, la jeune femme a reçu le soutien des internautes mais aussi de son entourage, dont certaines personnalités de télé-réalité comme Mélanight qui lui a souhaité beaucoup de courage. Aurélie Dotremont a sans doute besoin de beaucoup de bienveillance actuellement, elle qui enchaîne décidément les coups durs. Il y a quelques semaines, elle annonçait une autre mauvaise nouvelle à sa communauté, à savoir qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant naturellement...