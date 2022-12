Une candidate des Apprentis Aventuriers empoisonnée : panique sur le tournage et grande douleur

Tout récemment, une nouvelle brochette de candidats de télé-réalité s'est envolée à l'autre bout du monde pour y vivre une expérience incroyable, celle des Apprentis Aventuriers. Le programme de survie désormais présenté par Laurent Maistret signait ainsi sa sixième saison, dont la diffusion devrait avoir lieu en 2023 sur W9. Mais en attendant de découvrir les images de cette nouvelle compétition, des informations inquiétantes autour du tournage ont d'ores et déjà été partagées.

Elles concernent une participante en particulier, Jessica Errero (vue dans Les Marseillais et plus récemment Les Cinquante). La jolie brune a malheureusement vécu une aventure bien compliquée, dès lors qu'elle s'est retrouvée empoisonnée ! D'après le compte Instagram Shayara TV, Jessy aurait en effet "mâché du poison sans le faire exprès". Très vite, elle aurait alors été victime "d'une grosse intoxication ainsi que des brûlures dans la bouche".

Tous les candidats choqués

Les équipes médicales de l'émission seraient alors aussitôt intervenues et auraient conseillé à la jeune femme de quitter le tournage pour se soigner, elle qui n'était plus en mesure de manger. Mais Jessica Errero aurait pris la décision d'aller jusqu'au bout. Toujours selon Shayara TV, cet incident aurait par ailleurs "choqué tous les candidats", à tel point que "tout le monde avait peur de manger ce qui se trouvait à la plage après ce qui lui était arrivé".

Depuis, Jessica est bel est bien rentrée en France et, à en croire ses dernières stories, son état ne s'est pas vraiment amélioré et le poison qu'elle a ingurgité lui a visiblement laissé des séquelles. Dans la journée de jeudi 22 décembre, cela s'est confirmé lorsqu'elle a pris la parole, avec beaucoup de difficulté pour articuler et le visage quelque peu figé. "C'est ultra douloureux de parler", a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : "Je me refais une santé depuis que je suis rentrée". La chérie de Fanny Salvat a ensuite précisé que, pendant les sept prochains jours, elle ne pourrait rien avaler "de dur". Et ce vendredi matin, elle se rendait à l'hôpital pour aller voir un spécialiste des infections tropicales...