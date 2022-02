Une équipe de football américain accusée de voyeurisme envers ses cheerleaders : elles reçoivent une énorme somme !

C'est une affaire bien glauque que vient de révéler le média de sport américain ESPN. Selon des documents obtenus par ses journalistes, l'une des franchises les plus populaires du football américain, les Cowboys de Dallas, s'est retrouvée au coeur d'une affaire particulièrement répugnante... Le vice-président de l'organisation, un certain Rich Dalrymple, est accusé de voyeurisme à l'encontre des cheerleaders de l'équipe basée au Texas.

Selon leurs informations, ce dernier, qui est en charge des relations publiques et de la communication pour l'équipe, était en possession d'une carte sécurisée lui permettant d'entrer dans le vestiaire des cheerleaders. Il s'en serait servi en 2015 pour pénétrer dans cet endroit réservée aux jeunes femmes et il aurait été vu "debout, derrière un pan de mur [...], avec son iPhone tourné et tendu vers elles pendant qu'elles se changeaient". Suite aux accusations à l'encontre de Rich Dalrymple, les Dallas Cowboys auraient négocié avec quatre cheerleaders afin de leur verser à chacune la somme de 400 000 dollars, soit une somme totale de 2,4 millions de dollars.

Une autre accusation envers la vice-présidente de l'équipe

Pour alourdir le cas de Rich Dalrymple, un témoin affirme l'avoir vu, toujours la même année, en train de prendre des photos sous la jupe de la fille du propriétaire de l'équipe et vice-présidente des Cowboys, Charlotte Jones Anderson. L'accusé a totalement nié les faits qui lui sont reprochés, parlant de "fausses accusations". Pour les cheerleaders, il parle d'un accident et pour la vice-présidente d'une pure invention.

De son côté, la franchise de Dallas a mené son enquête, affirmant n'avoir trouvé aucune preuve tangible à l'encontre de Rich Dalrymple, mais qui si tel avait été le cas, il aurait été renvoyé immédiatement de l'organisation. Depuis, celui qui a passé 32 ans avec les Cowboys a pris sa retraite au début du mois de février.