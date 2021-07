Une influenceuse condamnée : elle était à la tête d'un trafic de gélules... pour grossir !

"J'ai toujours été maigre, confie l'intéressée. Cela me complexait énormément. Impossible de grossir. Jusqu'au jour où ma belle-soeur m'a rapporté d'Afrique un produit qui a tout de suite super bien fonctionné. En une semaine, j'ai pris trois kilos sans effets secondaires ! C'était un truc de malade, a confié la jeune femme, proche de plusieurs influenceurs. Tout le monde me demandait comment j'avais fait. Ma soeur, mes copines, des connaissances..." De là, lui est venue l'idée d'en acheter et d'en vendre. L'entreprise non-déclarée fut très lucrative. Entre le mois de janvier et son interpellation, l'influenceuse aurait gagné, selon Le Parisien, plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires.

Qui étaient les clientes de S. ? "Des femmes d'une vingtaine d'années, et pas seulement des Africaines. J'avais aussi des Françaises de souche. Plein de gens veulent grossir. C'est juste qu'on en parle très peu", explique-t-elle. Leurs modèles sont sur les réseaux sociaux et à la télévision. Kim Kardashian, Cardi B, Nicki Minaj aux États-Unis, ou encore Maëva Ghennam, Milla Jasmine et Leana en France ont largement contribué à populariser les formes, allant parfois jusqu'à documenter et partager leurs interventions subies.